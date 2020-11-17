Неизвестные напали на экс-представителя Минобороны Армении

https://static.news.ru/photo/73925ad4-28e2-11eb-8bab-fa163e074e61_660.jpg Арцрун Ованнисян Фото: Արծրուն Հովհաննիսյան/facebook.com

Бывший официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подвергся нападению. Он сообщил, что его атаковали двое неизвестных.

С 9 ноября я получаю угрозы, но не обращаю внимания даже на очевидные сообщения о расправе. Я отказался жаловаться на это в полицию. Вчера на меня напали двое, но я сумел защититься. Я никого не боюсь и никого не считаю врагом. Но поскольку звонки и угрозы продолжаются, за мной следят, я вынужден обратиться в полицию, — написал он в Facebook.

Ованнисян отвечал за обнародование актуальных сведений о конфликте в Нагорном Карабахе. Он предоставлял информацию в ходе ежедневных брифингов.

После того как военные действия в Карабахе завершились, Ованнисян подвергся критике в армянских соцсетях. Многие пользователи считают, что он предоставлял недостоверные сведения о ситуации в зоне конфликта.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян освобождён от занимаемой должности. Соответствующее решение принял глава правительства страны Никол Пашинян.

В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. После оглашения совместного заявления в Ереване вспыхнули акции протеста. Оппозиция требует отставки Пашиняна.