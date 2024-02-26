«Неизлечимая рана»: МИД Азербайджана о резне в Ходжалы МИД Азербайджана выпустил заявление к 32-й годовщине Ходжалинского геноцида

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У стен Аскеранской крепости, где было обнаружено массовое захоронение останков жертв Ходжалинской трагедии

МИД Азербайджана опубликовал заявление по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида. В дипломатическом ведомстве обвинили Армению в преступлениях против человечности и нарушении международного гуманитарного права, норм в области прав человека, а также Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции против пыток Международной конвенции о ликвидация всех форм расовой дискриминации.

В этом году впервые в 32-ю годовщину Ходжалинского геноцида на всех азербайджанских территориях, в том числе в Ходжалы — городе, который для каждого азербайджанца является символом морального удара и неизлечимой раны, развевается наш трехцветный флаг. Освобождение Ходжалы олицетворяет нашу силу и единство, долг верности жертвам Ходжалинского геноцида, — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве напомнили, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года Вооруженные силы Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР вели массированный артиллерийский обстрел города Ходжалы, который с октября 1991 года был окружен и отрезан от автомобильного сообщения, а с января 1992 года был отключен от электроснабжения.

В ноябре Бакинский военный суд вынес приговор жителю Карабаха Вагифу Хачатряну, обвинявшемуся в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в 1991 году. Его приговорили к 15 годам лишения свободы за участие в вооруженном формировании, убившем 25 человек и ранившем еще 14 человек. В суде подчеркнули, что это же формирование изгнало по меньшей мере 358 азербайджанцев с законного места жительства. Хачатрян находился в международном розыске. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в июле 2023 года при попытке пересечь контрольно-пропускной пункт «Лачин».