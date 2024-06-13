«Недальновидная позиция»: МИД Белорусии о словах Пашиняна против Лукашенко В МИД Белоруссии назвали слова Пашиняна о Лукашенко недальновидной позицией

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна касательно белорусского президента Александра Лукашенко весьма недальновидно, считает официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз. По его словам, которые приводит РИА Новости, Минск не позволит, чтобы это привело к ухудшению отношений с Ереваном.

Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция. Мы не собираемся эти отношения ухудшать, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки, — отметил Глаз.

Он напомнил, что Белоруссию и Армению связывают давние дружеские отношения. Это общая история, взаимовыгодная торговля и тесные деловые контакты, пояснил дипломат.

13 июня Пашинян в ходе выступления в парламенте страны вновь подтвердил намерение Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав это «логичным шагом». Поводом для этого армянский премьер назвал заявления Александра Лукашенко, сделанные во время визита в Азербайджан в прошлом месяце. Тот посетил Карабах и пообещал Баку помощь в восстановлении региона. После этого Пашинян пообещал больше не посещать Белоруссию, пока Лукашенко является президентом.

Сразу по окончании выступления Пашиняна официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что Ереван отозвал своего посла из Белоруссии для проведения консультаций. Армянский премьер также заявил, что отношение Армении к ОДКБ «теоретически» может измениться, если Белоруссия сама решит выйти из организации или Лукашенко публично принесет извинения.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что властям Армении стоит думать о стратегических интересах государства, а не заниматься словесной эквилибристикой. По ее словам, Южному Кавказу нужно становиться одним из центров многополярного мира, для этого есть все, но для этого нужно работать.