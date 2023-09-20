«Не сдержали обещание»: политолог объяснил, чем Армения похожа на Украину Политолог Солонников сравнил Армению с Украиной из-за срыва договоренностей

Фото: МО Армении

Россия надеялась, что армяно-азербайджанский конфликт завершится после подписания трехстороннего заявления лидерами России, Армении и Азербайджана еще в ноябре 2020 года, однако армянские власти не сдержали свои обещания, заявил NEWS.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его мнению, на протяжении последних трех лет Ереван вел себя по примеру Киева, который в 2014 году подписал Минские соглашения, а затем «решил переговариваться непонятно о чем».

Трехстороннее заявление — как калька с Минскими соглашениями по Украине: обязательства на себя взяли, а потом восемь лет решили переговариваться непонятно о чем. В Карабахе ситуация такая же. Вроде бы подошли к логическому завершению, но все равно продолжалось минирование, заброска диверсионных групп. Будем надеяться, что конфликт между Баку и Ереваном действительно завершен, — отметил Солонников.

По его словам, на этот раз многое может измениться, поскольку Азербайджан «в очередной раз продемонстрировал, что способен с помощью силы навести порядок на своей территории».

Тем более, что Пашинян давно признал, что Карабах — это Азербайджан, — напомнил политолог.

Власти Азербайджана объявили о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. Целью названо восстановление конституционного строя и пресечение провокаций, вывод армянских воинских формирований. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что целями ударов станут исключительно военные объекты противника.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что миротворцы делают всё для защиты мирного населения в Карабахе. Он выразил надежду, что получится добиться деэскалации и перевода решения проблемы в мирное русло.