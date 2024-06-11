«Не позволим»: в Молдавии ответили на отмену запрета на въезд для Киркорова Председатель парламента Молдавии призвал не допустить въезда Киркорова в страну

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу призвал не допустить въезда российского певца Филиппа Киркорова в страну, передает «Sputnik Ближнее Зарубежье». Он заявил, что исполнитель приедет в республику и будет рассказывать, «как великодушен русский мир». Политик также заявил, что судьи должны руководствоваться политическим контекстом и ситуацией в мире при снятии подобных ограничений.

Зачем ему сюда приезжать, чтобы рассказывать как великодушен русский мир!? Нет, мы этого не позволим, — заявил Гросу.

О том, что Молдавия аннулировала запрет на въезд Киркорову, стало известно 3 июня. Решение об ограничениях было введено еще в 2022 году. Вердикт об аннулировании запрета принял районный суд Кишинева.

В июле 2023 года артиста не пустили в страну, когда он прилетел в Кишинев. Его заподозрили в связях с молдавскими оппозиционерами. В свою защиту российский певец заявил, что не получал €200 тысяч за концерт на митинге оппозиции в молдавской столице.

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский признался, что не понимает, с чем связано решение властей Молдавии разрешить въезд в страну для артиста. По его словам, в настоящий момент представители исполнителя пытаются выяснить подробности.