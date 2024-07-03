Марков заявил, что Ереван сам не послал своих военных на парад в Минске Марков: у Еревана нет права обижаться на Минск из-за азербайджанских военных

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Ереван не может обижаться на Минск за участие азербайджанских военных в праздновании независимости Белоруссии, написал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, Армения сама отказалась отправлять туда своих солдат.

Кто мешает Армении послать своих военных в Минск праздновать День независимости Белоруссии — освобождения Минска от фашистской оккупации? Могли послать, как Россия. Не послали, — отметил он.

Ранее Марков отмечал, что участие военных Азербайджана в параде в Минске — пощечина Армении. По его словам, это ответ президента Александра Лукашенко премьеру Армении Николу Пашиняну за оскорбления.

3 июля в Минске прошел военный парад по случаю Дня независимости Белоруссии, который в 2024 году проходит под знаком 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Отмечается, что в параде в белорусской столице участвовали военные других стран, в частности России и Китая.

За месяц до этого Politico писало, что конфликт между Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном начался после того, как выяснилось, будто Минск поставлял оружие Азербайджану в период с 2018 по 2022 год. В итоге Ереван отозвал своего посла из Белоруссии для проведения консультаций.