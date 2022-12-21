Не особо нужны: россиянам сложно получить статус беженца в странах СНГ Киргизия хотела выдать россиянам документы беженцев в расчете на гранты ООН, но потом отказалась, а в других странах СНГ даже пробовать не стали

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Киргизия не стала предоставлять на уровне закона статус беженца россиянам, уехавшим после объявления в РФ мобилизации. Первоначально эту меру предусматривал разработанный правительством законопроект об изменениях в закон «Об актах гражданского состояния». Однако киргизские парламентарии выступили против. Как сказал депутат Тазабек Икрамов, «нам нужно давать гражданство тем, кто привлекает в страну крупные инвестиции, а не тем, кто бежит». В других странах СНГ законодатели даже не пытались рассматривать этот вопрос. По мнению собеседников NEWS.ru, власти этих республик опасаются, что столь скользкий вопрос может поссорить их с Москвой.

Депутаты отклонили возможность наделения статусом беженцев россиян, которые прибыли в Киргизию после начала частичной мобилизации в РФ, уже при первом чтении проекта закона. Не исключено, что их озадачила не возможная реакция Москвы, а статистика: с февраля нынешнего года в страну с населением 6 млн 700 тыс. человек прибыли 192 тыс. граждан России. Далеко не все из них рассматривают Киргизию как транзитную территорию для переезда в другие страны, многие хотят задержаться здесь надолго — 603 россиянина за это время получили гражданство, 7200 подали заявку на получение гражданства. Открытие законодательных шлюзов в виде предоставления статуса беженцев может резко увеличить численность население далеко не самой богатой постсоветской страны.

Киргизии нужны инвестиции, а не убегающие от мобилизации молодые люди, которые, как правило, не располагают большим финансовым состоянием. Такую мысль высказали киргизские депутаты при обсуждении законопроекта. Статус беженца, напротив, предполагает немалые траты, несмотря на международные программы помощи. Специалисты посчитали, что, например, Германии один беженец обходится примерно в 2000 евро в месяц. Содержание десятков тысяч беженцев по силам только состоятельным странам.

Отказ парламентариев в выдаче статуса беженцев россиянам киргизское общество в целом поддержало, отметил в беседе с NEWS.ru бишкекский политолог Азамат Осмонов. И не только по финансовым причинам.

В нашем представлении беженец — это человек, убежавший от войны, политического, религиозного преследования, насилия. К примеру, многие жители Киргизии бегут через Мексику в США, пытаясь убедить американские власти в том, что они подверглись в своей стране преследованиям и насилию. Россияне такие аргументы властям Киргизии предъявить не могут. Как правило, они пересекали нашу границу с внутренним паспортом РФ по туристической визе, на границе о цели поездки сказали: «туризм». Это зафиксировано, и теперь доказать, что он преследуем, ему практически невозможно, — считает Осмонов.

Фото: EPA/TASS

По словам Осмонова, власти страны опасаются, что среди прибывших эмигрантов могут оказаться люди, которых местные оппозиционные силы могут использовать для раскачки внутренней ситуации и киргизско-российских отношений. Наделять их статусом беженцев и выдавать им гражданство рискованно, но никому не отказывают в регистрации, разрешение на работу предусмотрено общими правилами ЕАЭС, напомнил киргизский политолог.

Дискуссии по поводу предоставления статуса беженцев россиянам, уехавшим после объявления мобилизации, идут и в других постсоветских странах, кроме балтийских, в последних власти ещё осенью расставили все точки над i. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила по этому поводу, что «каждый гражданин несёт ответственность за действие своей страны», дав понять, что россиянам следует не убегать от проблем, а противостоять неприемлемым для себя решениям властей в своём государстве. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Рига не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России из соображений безопасности. Здесь опасаются, что к 27% русского населения страны добавиться большое число их соплеменников и Москва заговорит о «защитите их прав». Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обосновала свой отказ упрёком, что у россиян было достаточно времени выработать и выразить свою позицию по событиям на Украине и не стоило дожидаться указа о мобилизации. Балтийские страны в этом вопросе оказались верны своей политике дальнейшего изоляционизма в отношении России даже вопреки европейским гуманитарным ценностям.

В Казахстане, куда после объявления частичной мобилизации в РФ прибыли более 200 тысяч россиян, споры о необходимости предоставить им статус беженцев продолжаются до сих пор. Но в основном на уровне экспертов, а не властей. В ходе дискуссии сталкиваются мнения о политической подоплёке отъезда. Одни эксперты считают, что россияне покинули свою страну в знак протеста, что говорит о политическом подтексте вынужденной эмиграции. Другие напоминают, что большинство российских эмигрантов дома политики сторонились, не участвовали в антивоенных митингах, не подвергались наказаниям из-за своей протестной позиции, а сам факт отъезда из страны в период мобилизации не говорит об оппозиционных настроениях людей.

Казахский адвокат Жангельды Сулейманов напомнил, что данный вопрос в Казахстане регламентируется законом «О беженцах», дублирующем международные нормы. Согласно позиции ООН, беженцами можно признать людей, которые имеют политические разногласия с властями.

Случай с российскими эмигрантами, наплывом, который мы видим, говорит об их несогласии с призывом на воинскую службу в горячие точки. Это раз. Во-вторых, эта миграция носит массовый характер. На границе были километровые очереди, десятки тысяч въехали в Казахстан. При обычной миграции столько людей к нам не приезжает, поэтому я как юрист склоняюсь к тому, что это все-таки это беженцы, люди, которые бегут, — заявил Жангельды Сулейманов порталу Golos-narod.kz.

Однако казахские власти в подобных дискуссиях не участвуют. По мнению экспертов, российские беженцы могут создать политические и экономические проблемы для Казахстана. Согласно закону, беженцы имеют право на получение удостоверения и проездного документа, убежища, медицинского обслуживания, а также на труд или предпринимательскую деятельность.

У руководства Таджикистана и Узбекистана более конкретная мотивация против наделения статусом беженца россиян — в этих странах и без того хватает афганских беженцев. Таджикистан в постсоветское время пережил три миграционные волны с юга. Первая продолжалась с 1996 по 2001 год. Затем афганцы побежали в республику в 2010 и в 2015 годах. После захвата территории Афганистана талибами («Талибан» — запрещенная на территории РФ террористическая организация) в 2021 году поток вновь усилился. Многие афганские беженцы использовали Таджикистан как транзитную страну для переезда на Запад, но около 12 тыс. по-прежнему остаются здесь.

Фото: AP/TASS

В Узбекистане афганских беженцев значительно меньше, чем в Таджикистане, но они есть, — сказал в беседе с NEWS.ru эксперт по Центральной Азии Анвар Акматов. — Террористическая активность в Афганистане не спадает, а это значит, что Ташкент и Душанбе ждут новые волны беженцев. Россияне на фоне этих действительно нуждающихся людей выглядят вполне респектабельно. Думаю, таджикское и узбекское общества не поймут своё руководство, если оно задумает уровнять в статусе беженцев россиян и афганцев.

По мнению правозащитников, отказ властей стран СНГ признавать на уровне закона уехавших от мобилизации россиян беженцами совсем не означает, что эти люди не смогут добиться такого статуса в индивидуальном порядке. Для этого нужно подготовить доказательную базу, что человек не может вернуться домой без риска для жизни. Опытный адвокат поможет продвинуть дело.

Однако, уточняют правозащитники, россияне, собравшие доказательную базу о преследованиях, получают в странах СНГ более выгодную возможность обратиться за получением статуса беженца уже в Америке. Для этого им надо отправиться в консульство США в этих странах, заявить, что они не могут в нынешних условиях добраться до Варшавы, где рассматривают иммиграционные дела россиян после закрытия консульства США в РФ. Помимо доказательной базы им потребуется опытный американский иммиграционный адвокат, который свяжется с консульством и подготовит документы для Национального визового центра США. Подобные перспективы обесценивают статус беженца для россиян в постсоветских республиках, хотя, как показывает статистика, не для всех. Например, власти Казахстана сообщили, что с 21 сентября от россиян было принято 3578 заявок на постоянное проживание и 965 — на гражданство. При этом не сообщается, сколько из них этнических казахов.

Попытка киргизских чиновников, о которых сказано выше, законодательным путём ввести в стране статус беженца для россиян-уклонистов эксперты объясняют желанием Бишкека попасть в международные программы помощи для беженцев. Программы эти действуют давно, они наполнены реальным финансированием со стороны крупных международных организаций. Но парламентарии, тщательно взвесив все за и против, приняли решение с восточной осторожностью. Они понимают тонкость внутриполитического момента в России. Судя по заявлению Владимира Путина во время визита в Казахстан, Кремль в целом отрицательно относится к такой эмиграции. Президент РФ не исключил, что уехавшим россиянам вполне реально грозит правовая ответственность. Статус беженца в любой стране поможет её избежать. Это означает, что подобный закон имеет шансы осложнить отношения с Москвой, что в нынешних условиях постсоветским странам невыгодно.