«Не он один виноват»: Лукашенко раскрыл, кто довел Украину до нищеты Лукашенко: все президенты Украины грабили страну и доводили народ до нищеты

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский является не единственным главой государства, кто грабил страну, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на выступлении в начале Всебелорусского народного собрания. По словам политика, доведение Украины и ее населения до нищеты происходило на его глазах. Причастны к этому были все президенты, от первого до последнего, передает слова Лукашенко РИА Новости.

Народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного. Вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не надо. Достаточно помнить про счета в зарубежных банках, властители сами отдадут страну. Примеров масса. От Гаити до Филиппин. И на Украине не при Володе Зеленском все это создавалось. И не он виноват один в том, что происходит, — отметил глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании санитарной зоны на границе с Украиной. Глава республики объяснил журналистам, что создание такой зоны вдоль границы Украины и России — это сложный вопрос. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, напротив, заявил, что создание буферной, или санитарной, зоны на границе с Украиной необходимо для того, чтобы враг не мог наносить удары по объектам в России.