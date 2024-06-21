«Запроса не было»: Лавров о процедуре выхода Армении из ОДКБ Лавров: на СМИД процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на заседании совета министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате не обсуждалась процедура выхода Армении из организации, передает ТАСС. По словам Лаврова, соответствующего запроса не было.

Нет, процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась, потому что соответствующего запроса не поступало, — заявил Лавров.

Лавров добавил, что не станет гадать о возможных последствиях выхода Армении из ОДКБ. По его словам, официального заявления не было и обсуждать последствия того, что не произошло, не имеет смысла.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выходит из Организации Договора о коллективной безопасности. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос. Пашинян добавил, что сроки выхода республики из организации еще не определены.

После этого армянский премьер сообщил, что Армения может изменить свою позицию по ОДКБ, если из нее решит выйти Белоруссия. Также, по его словам, на это могут повлиять и извинения президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, по его словам, участвовал в подготовке конфликта в Карабахе.