«Не несут угрозы»: в Минобороны Белоруссии рассказали об учениях с Россией

Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» не несут угрозы для Евросоюза, манёвры носят оборонительный характер, заявил первый замминистра обороны республики Виктор Гулевич, передаёт RT. Учения пройдут с 10 по 20 февраля.

Учение, проводимое в рамках проверки, носит сугубо оборонительный характер и не несёт никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности, — сказал Гулевич.

Он добавил, что цель манёвров — на практике усовершенствовать инструменты совместного использования оборонной инфраструктуры, а также проверить готовность сил по выполнению задач. По словам замглавы Минобороны республики, подготовка к учениям проходит в условиях сложной военно-политической обстановки.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ завершило перебазирование истребителей Су-35С Восточного военного округа в Белоруссию для проведения учений «Союзная решимость — 2022».

По данным ведомства, проверка функционирования единой системы ПВО Союзного государства пройдёт в два этапа. До 9 февраля на территорию Белоруссии будут перебрасываться российские группировки войск. Начнётся организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил.

В ходе второго этапа проверки — по 20 февраля, пройдут совместные учения «Союзная решимость —2022», на которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения «внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».