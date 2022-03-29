Не надо трогать Азербайджан: Делягина осудили все

Депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» Михаил Делягин неожиданно выступил в телепрограмме «60 минут» с резким заявлением в адрес Баку, а именно — призвал «жёстко наказать Азербайджан» в связи с ситуацией в Карабахе, где, по его словам, азербайджанская сторона нарушила перемирие.

Позиция Делягина выглядит странно с любой точки зрения, поскольку нынешнее обострение в Карабахе сейчас обсуждается на уровне МИД и Минобороны России и Азербайджана и в ходе обсуждения стороны нацелены на компромисс. Тем более при таких обстоятельствах выглядит неуместным призыв «наказывать жёстко и однозначно»

Напомним, Делягин, мягко говоря, взглянул на проблему под нестандартным углом. «Зачем нам нефтяная промышленность Азербайджана? — заявил он. — Она нам не нужна, она крайне уязвима. Если люди не понимают слов, вероятно, им придётся понимать делом. Если мы этого не сделаем, нас не будет». Более того, в своём Telegram-канале Делягин объявил опрос, в котором попросил своих подписчиков ответить на вопрос о правомерности применения тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана.

Выступление депутата и известного экономиста удивило всех.

Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это, скорее, заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край, тем более в отношении наших партнёров — Азербайджан относится к категории государств-партнёров, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин kremlin.ru

Коллеги в Госдуме тоже не разделяют столь ястребиных взглядов Делягина.

Я не знаю, с какой целью он это делает, — сказал NEWS.ru первый зампред комитета ГД по этике Николай Арефьев. — У нас с Азербайджаном пока никаких напряжённых отношений нет. Поэтому сыпать какие-то угрозы... Я не знаю, что побудило его так сказать. Думаю, для депутата просто нелогично высказывать какие-либо угрозы в отношении каких-то государств. Любому парламентарию нужно быть осторожным в своих выражениях, тем более когда это касается межгосударственной политики. Когда я его увижу, я спрошу, почему он так сказал.

МИД РФ в свою очередь заявил, что заявления депутата не просто безответственные, но и недопустимые. Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила уверенность, что «оценка подобным провокационным высказываниям будет дана и со стороны Государственной думы РФ».

Любые подобные заявления мы считаем абсолютно недопустимыми и безответственными. Они никоим образом не отражают официальную позицию нашей страны, российского руководства, которое нацелено на выстраивание с Баку стратегического партнёрства и союзнического взаимодействия, — пояснила она позицию МИД России.

Делягин и прежде отличался резкими выпадами, далёкими от понимания ситуации. Например, на своём сайте он утверждает, что власти РФ успешно справляются с задачей «выморить максимальное количество людей» в стране, призывает отдать под суд главу ЦБ Эльвиру Набиуллину после того, как президент России внёс в парламент предложение о её переназначении на этот пост. При этом Делягин обратил внимание, что предложение президента по Набиуллиной Госдума рассмотрит в день рождения Адольфа Гитлера, в чём он уловил особый разрушительный знак для страны.

Эльвира Набиуллина Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, маловероятно, что выступление Делягина будет иметь серьёзные последствия. В Баку восприняли позитивно критику пресс-секретаря президента РФ в адрес Делягина, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Маммадов.

Мы ожидали дипломатической ноты протеста, но если есть реакция пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, то вопрос, не могу сказать, что исчерпан, но уж точно доведён до высшего руководства страны в приватной форме. Если учитывать, что Азербайджан и Россия 22 февраля нынешнего года подписали декларацию о союзническом взаимодействии, то так и должно было быть, — сказал Маммадов.

Маммадов, кстати, обратил внимание, что партия «Справедливая Россия — За правду» никак не отреагировала на слова своего депутата, вызвавшие громкую реакцию в союзнической стране.

Российский политолог Сергей Марков полагает, что реакция Кремля на призывы Делягина оказалась серьёзной.

Внимание этому заявлению уделено большое. Пресс-секретарь президента исчерпывающе ответил, что эти слова не имеют никакого отношения к политике российского руководства. Это депутат оппозиционной партии, которые говорят часто что им вдруг захотелось. В данном случае заявления Делягина о возможности ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана безответственны и противоречат интересам России. Сергей Марков генеральный директор Института политических исследований генеральный директор Института политических исследований

Азербайджанский политолог Тофик Аббасов заявил NEWS.ru, что Михаил Делягин своими странными и неадекватными заявлениями девальвирует понятие о серьёзной политике и компрометирует статус депутата Государственной думы России.

У наших стран очень доверительные отношения. Высказывания этого депутата никак с ними не коррелируются. Если человек призывает к уничтожению союзнических связей между нашими государствами, то, конечно, он, прежде всего, вредит России. Зачем призывать к уничтожению инфраструктуры союзника? Тем более что в Азербайджане, в отличие от других бывших советских республик, никогда не было и не будет русофобских настроений. Человек, который делает такие заявления, или неадекватен, или провокатор, — заявил политолог в беседе с NEWS.ru.

Что интересно, Делягина хватило ненадолго — после комментария Пескова он разместил на своём сайте извинения за сказанное в программе «60 минут», назвав его «личным эмоциональным заявлением».

Михаил Делягин Сергей Булкин/NEWS.ru

Надо отметить, что и подписчики депутата его не поддержали. За двое суток в опросе Делягина в его Telegram-канале о «правомерности применения тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана» приняло участие чуть более 19 тысяч человек. 55% из них ответило, что это недопустимо.