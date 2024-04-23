«Не можем ждать»: Алиев назвал страны, которые открыто вооружают Армению Алиев: Франция и Индия открыто вооружают Армению

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Франция, Индия и Греция открыто вооружают Армению, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международного форума на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана». По его словам, которые приводит ТАСС, до Еревана была четко доведена позиция Баку по этому вопросу: если для Азербайджана появится угроза, то будут приняты самые серьезные меры.

Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас. Они делают это открыто и демонстративно и даже пытаются нам что-то доказать таким образом. Мы не можем просто сидеть сложа руки, — заявил Алиев.

Ранее Алиев сообщил, что Баку принял предложение Астаны провести встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане. Он отметил, что теперь согласие нужно получить от Еревана. Президент также выразил мнение, что в настоящий момент Баку ближе к миру с Ереваном, чем когда-либо прежде.

До этого стало известно, что власти Армении приступили к работам по делимитации границ с Азербайджаном на участке Баганис — Воскепар Тавушской области. Как уточнили в МВД Армении, автодорога Баганис — Воскепар была закрыта в целях обеспечения работ по разминированию.