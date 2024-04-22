«Не лучший период»: генсек ОДКБ оценил отношения организации и Армении Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: деятельность Армении в организации продолжается

Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин, ТАСС

Имангали Тасмагамбетов

Отношения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Армении как государства-участника переживают сложный период, но деятельность Еревана в ней продолжается, заявил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По его словам, все вопросы повестки решаются в рабочем порядке.

Отношения ОДКБ и Армении как государства — члена нашей организации переживают отнюдь не лучший период. Однако деятельность Армении в ОДКБ продолжается, все вопросы, которые стоят в повестке, решаются в рабочем порядке, — сказал он.

Тасмагамбетов также отметил, что решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна об участии или неучастии в саммите ОДКБ в 2024 году отразит суверенный выбор его страны. Он выразил надежду на изменение ситуации в ближайшие месяцы.

Генсек ОДКБ также заявил, что Азербайджан располагает собственными силами, чтобы обеспечить безопасность в Карабахе. По его словам, стабильность в регионе зависит от перспектив подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские военные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как в этих местах будет проведена делимитация границ Армении и Азербайджана. По его словам, Ереван и Баку после достижения мира смогут самостоятельно охранять границу.