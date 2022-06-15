«Не цель, а средство»: Пашинян о статусе Карабаха Пашинян: статус Карабаха должен обеспечить права и свободу жителям региона

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Решение вопроса о статусе Карабаха не должно стать самоцелью, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, статус этого региона должен стать средством обеспечения безопасности местных жителей, а также их прав и свобод, сообщает ТАСС. По его словам, данная установка понятна для членов международного сообщества.

Мы должны констатировать очень важный факт, что любой статус, который действительно гарантирует безопасность, права и свободы армян Нагорного Карабаха, должен считаться для нас решением. Другими словами, мы констатируем, что статус в данной ситуации является не целью, а способом обеспечения прав, безопасности и свобод армян Нагорного Карабаха. Это находит понимание у международного сообщества, — заявил Пашинян в ходе выступления в парламенте.

Ранее армянский премьер заявил, что вопрос Карабаха не имеет отношения к деятельности национальных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы, он касается лишь одного из нескольких форматов общения двух стран. Есть также второе и третье направления, которые связаны с нормализацией отношений между Ереваном и Баку, а также с разблокированием региональных транспортных и экономических коммуникаций, добавил глава армянского правительства.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось именно трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.