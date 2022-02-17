«Не безумные самоубийцы»: политолог оценил позицию Украины в отношении НАТО

Заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отказе вступать в НАТО может быть его импровизацией, заявил политолог Фёдор Лукьянов в разговоре с ИА SM-News. Но при этом в стране видят проблемы влияния США и сомневаются в правильности решения вступать в Альянс, считает он.

Я вполне допускаю, что это импровизация самого Пристайко. Так бывает у дипломатов. Но в то же время там же тоже не сидят безумные самоубийцы, которые, видя, как не под российским, а под американским давлением раздербанивают страну, будут сидеть сложа руки. Возникают разумные мысли: «А зачем нам это надо?» — сказал Лукьянов.

Он добавил, что на Украине могут ещё изменить своё мнение по этой теме, так как страна хорошо адаптируется к обстоятельствам.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сказал, что послу необходимо будет объяснить, что именно он имел в виду.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что расширение НАТО на восток не значится в повестке дня. Он добавил, что признание Россией самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик станет политической катастрофой и нарушением минских договорённостей.