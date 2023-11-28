Названы возможные сроки подписания мирного договора между Баку и Ереваном Симонян: Армения и Азербайджан могут подписать мирный договор в течение 15 дней

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Если власти Азербайджана проявят политическую волю, то мирное соглашение между Баку и Ереваном может быть подписано в течение 15 дней, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. По его словам, которые передает Sputnik Armenia, стороны достигли согласия почти по всем принципиальным вопросам.

При желании мирное соглашение может быть подписано в течение следующих 15 дней, если власти Азербайджана действительно проявят политическую волю, — сообщил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Баку и Ереван обсуждают вопрос анклавов на территории двух республик. Он подчеркнул, что одним из принципов подписания мирного договора с Азербайджаном является взаимное признание территориальной целостности государств. По его словам, Армения может восстановить суверенитет над Арцвашеном, а Азербайджан — над де-юре существовавшими анклавами.

При этом Пашинян не уверен, что власти Азербайджана хотят подписать мирный договор на основании согласованных принципов. В частности, Баку и Ереван согласились, что демаркация пройдет по картам Генштаба СССР 1974–1990-х годов. По мнению премьер-министра, неразрешенные вопросы необходимо решать во время переговоров.