Названы условия участия белорусских военных в СВО без одобрения Лукашенко Политолог Карбалевич высказался по поводу участия белорусских войск в СВО

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Существует вероятность отправки белорусских войск на Украину для участия в СВО без разрешения главы государства Александра Лукашенко, сообщил в беседе с NEWS.ru политолог Валерий Карбалевич. По его словам, это может произойти в том случае, если объединенный контингент российско-белорусских войск на территории республики возглавит генерал РФ. Относительно боеспособности белорусской армии Карбалевич отметил, что «спортсмен проявляется только в поте соревнований».

Прозвучавшие заявления Лукашенко — это прямое следствие недавних переговоров с Путиным на неформальном саммите СНГ. Так, сейчас на территорию республики прибывают российские военнослужащие и начинает развертываться объединенная группировка Белоруссии и России. Она предусмотрена двусторонними соглашениями, и в угрожающий период она начинает действовать под единым командованием. Встает вопрос, кто именно встанет у руля. Так как в случае принятия командования генералом из РФ белорусские войска могут быть задействованы в СВО даже без согласия высшего политического руководства республики, — заявил Карбалевич.

10 октября президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом глава белорусского государства сообщил на совещании по вопросам безопасности. По словам Лукашенко, формирование группировки началось и идет уже в течение двух дней.