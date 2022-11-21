Названы последствия для России переизбрания Токаева президентом Казахстана Политолог Светов: России придется искать подход к Казахстану после переизбрания Токаева

Фото: Kazakhstan's presidential press/XinHua/Global Look Press

Касым-Жомарт Токаев

Переизбрание Касым-Жомарта Токаева на пост президента Казахстана создаст сложности для России, рассказал «360» политолог Юрий Светов. По его словам, с этим политиком придется тщательно выстраивать линию взаимодействия. Также эксперт напомнил, что Токаев анонсировал создание многовекторной экономики, в которой роль России может уменьшиться. Чиновники из Евросоюза обещали Казахстану привилегии за реализацию такого подхода, добавил политолог.

Они вели с ним беседы разного рода. Казахстану обещают какие-то пряники за эту многовекторную политику, в первую очередь чтобы она была менее ориентирована на Россию, — объяснил Светов.

Политолог уточнил, что нефтедобыча и нефтепереработка в Казахстане во многом находятся в руках многонациональных корпораций и что Казахстан может поучаствовать в строительстве транспортных коридоров в Европу в обход России.

Токаев ранее набрал 82,45% голосов на президентских выборах в Казахстане. Явка на голосование, по данным ЦИК республики, составила 69,43%. Экс-президент Нурсултан Назарбаев поздравил действующего главу государства с победой и отметил, что она является доказательством веры народа в «масштабные реформы и новые инициативы».