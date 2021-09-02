Названы главные причины приезда нового главы МИД Армении в Москву

Визит нового главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Москву для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым является значимым по трём причинам. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил директор Центра региональных исследований (Ереван) Ричард Гирагосян.

По его мнению, Мирзоян находился в Москве, чтобы «успокоить российских официальных лиц». В ходе встречи он выразил уверенность, что Армения продолжит сотрудничать с РФ. Гирагосян напомнил, что Мирзоян назвал Россию «военно-политическим союзником и главным экономическим партнёром Армении».

Эксперт подчеркнул, что поездка в Москву также была важна для Мирзояна, чтобы подтвердить официальную позицию Армении о том, что главным препятствием на пути мира и стабильности в Карабахе является «игнорирование Азербайджаном условий соглашения о прекращении огня от 9 ноября». Кроме того, Гирагосян обратил внимание на момент и время встречи Мирзояна и Лаврова.

Приезд министра иностранных дел Армении в Москву совпал с новым толчком России, поддержанным Западом, к возвращению к дипломатии. Для того чтобы превратить хрупкое прекращение огня в более длительный мирный процесс, существует твёрдое, но уникальное соглашение между Москвой, Ереваном, Парижем, Брюсселем и Вашингтоном о возобновлении дипломатических переговоров в рамках посреднического механизма Минской группы ОБСЕ, — сказал собеседник NEWS.ru.

Он подчеркнул, что Лавров в ходе встречи согласился с тем, что работа Минской группы ОБСЕ необходима.

31 августа в Москве состоялась встреча Мирзояна с его российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе встречи представитель Армении обвинил Баку в невыполнении пунктов трёхстороннего заявления. Российский министр, в свою очередь, призвал Баку и Ереван существенно умерить риторику по отношению друг к другу для окончательного мирного урегулирования ситуации.

Ранее руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя последнее интервью Мирзояна, сказала, что реваншистские заявления и поведение армянской стороны демонстрируют, что она всё ещё не готова к политике добрососедства. По её словам, в своём интервью Мирзоян озвучил традиционную позицию Еревана, которая противоречит международному праву и отражает территориальные претензии к Азербайджану.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.