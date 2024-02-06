Названы главные направления сотрудничества России и Азербайджана Депутат Мусабеков назвал коридор «Север — Юг» самым крупным проектом РФ и Баку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым перспективным направлением сотрудничества России и Азербайджана является проект транспортного коридора «Север — Юг», заявил в интервью NEWS.ru депутат миллимеджлиса Расим Мусабеков. По мнению парламентария, также для сторон было бы выгодно договориться о поставках российских газа и нефти в Азербайджан с последующей отправкой освободившихся ресурсов на европейские рынки.

Самый большой, конечно, проект — это коридор «Север — Юг». Я думаю, что он имеет стратегическое значение. Взаимодействие может укрепляться и в той части, которая касается разработки энергетических ресурсов Каспия, мы с ЛУКОЙЛом активно взаимодействуем, — сообщил депутат.

По словам Мусабекова, ничто не мешает России поставлять газ и нефть в Азербайджан по газопроводу и нефтепроводу, сохранившимся еще с советских времен. Депутат отметил, что это бы могло удовлетворить внутренние потребности Баку, чтобы освободившиеся ресурсы отправлялись в Европу. По мнению парламентария, это не нарушит западные ограничения в отношении поставок энергоресурсов из России.

В конце концов есть труба, которую легко можно переориентировать. Они, кстати, в советское время построены были для доставки именно нефти из России в Азербайджан. У Азербайджана своя добыча тогда была уже ниже 10 млн тонн, а переработка была 25 млн тонн. И эти трубы были построены для того, чтобы эту переработку загружать. И сами предприятия были больше не на легкую азербайджанскую нефть настроены, а именно на переработку Urals, — подчеркнул он.

Мусабеков отметил, что говорить о прежних объемах поставок нельзя, поскольку трубы уже старые, но прокачивать по 3–4 млн тонн нефти они вполне в состоянии.

Это не очень большие объемы. Но тем не менее это поддержка. И для России, и для Азербайджана это выгодно. И точно так же газ. И это, в общем, позволит в короткие сроки объем наших торгово-экономических отношений удвоить, а может быть, даже утроить, — предположил депутат.

Он указал, что есть и другие направления для сотрудничества между странами. В частности, парламентарий напомнил, что не так давно Азербайджан стал поставлять в Россию куриные яйца. Мусабеков считает, что в дальнейшем также могут вырасти поставки плодоовощной продукции.

В этом смысле есть определенный опыт работы азербайджанцев на российском рынке, там нашу продукцию знают и ценят. Она конкурентоспособна. В свою очередь мы зерно из России получаем, молочную продукцию. То есть кооперация в этой области тоже может развиваться, и никакие внешние ограничители России помешать этому не в состоянии, — сказал политик.

Ранее депутат миллимеджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан — Россия Низами Сафаров отметил важность участия российских компаний в восстановительных работах в Карабахе. По его словам, на сегодняшний день в инфраструктурные проекты в регионе, в реализации которых принимает участие много зарубежных партнеров, вложено около $7 млрд.