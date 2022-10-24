Названы действующие в странах СНГ российские документы В странах СНГ действительны российские паспорта, водительские права и дипломы

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Отправляясь в страны Содружества независимых государств (СНГ), важно знать, что российские паспорт, водительское удостоверение и дипломы о высшем образовании действительны на территориях бывшего СССР, а вот полис обязательного медицинского страхования (ОМС) не поможет получить там медицинскую помощь, сообщает «Парламентская газета».

Как отмечает издание, с российским паспортом в Казахстане можно жить 30 дней, а в Киргизии — целых три месяца. После этого могут возникнуть проблемы: депортация и невозможность в дальнейшем посещать эти страны.

Так, граждане России могут спокойно пересечь границы некоторых государств СНГ без заграничного паспорта и визы. В этот список входят: Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. Чтобы попасть в Азербайджан, Узбекистан, Молдавию и Таджикистан, необходим загранпаспорт, однако оформлять визу в эти страны не нужно.

В то же время в странах СНГ также действительны российские дипломы о высшем образовании. Как рассказали в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, действующее в рамках СНГ соглашение позволяет признавать дипломы РФ в Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Армении, Узбекистане, Молдавии и Таджикистане.

В свою очередь, водительские права, полученные в России, действуют абсолютно во всех государствах СНГ, рассказал автоюрист, руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

Эти страны являются участниками Венской конвенции о дорожном движении 1968 года и взаимно признают водительские удостоверения друг друга, — пояснил автоюрист.

Поэтому российские автолюбители могут спокойно передвигаться по дорогам Белоруссии, Киргизии, Туркменистана, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Однако полис ОМС является исключением, поскольку он действует только в той стране, в которой этот документ был получен. Таким образом, в странах СНГ все врачебные услуги россиянам окажут только платно.

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов ранее заявил, что Россия не собирается вводить дополнительные ограничения на выезд из страны на фоне объявленного президентом Владимиром Путиным военного положения на территории четырех регионов — Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Замминистра добавил, что Москва также не планирует закрывать свои дипломатические представительства в западных странах.