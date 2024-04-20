Названы дата и место встречи министров обороны стран ШОС Совещание министров обороны стран ШОС пройдет в Астане 26 апреля

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Совещание министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится 26 апреля в Астане, сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана. Мероприятие организовано в рамках председательства республики в ШОС.

Мероприятие состоится 26 апреля 2024 года. Совещание организовано в рамках председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества, — говорится в сообщении.

Ожидается, что в мероприятии примут участие главы оборонных ведомств стран — участниц ШОС: Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, мероприятие посетит генсек и директор Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры организации, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Минобороны Казахстана назвало целью совещания укрепление доверия стран — участниц ШОС в военной области, содействие в обеспечении мира и стабильности в регионе. Также представители государств обсудят, как скоординировать свои усилия для противодействия новым вызовам и угрозам безопасности.

В ноябре 2023 года советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заключить договор о ненападении между собой. Он подчеркнул во время визита в Китай, что Вооруженным силам Исламской Республики и КНР необходимо достичь единого понимания угроз и общих интересов.