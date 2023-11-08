Названы американские компании, которые могут построить АЭС в Казахстане Казахстан включил General Electric в список партнеров по строительству АЭС

Фото: Росатом

Казахстан расширил список потенциальных партнеров по строительству АЭС и включил в него американские компании General Electric и NuScale, пишет портал informburo.kz со ссылкой на министра энергетики республики Алмасадама Саткалиева. До этого в шорт-лист входили четыре компании, в том числе Росатом. При этом министр заверил, что сначала казахстанцы проголосуют на референдуме по поводу целесообразности возведения станции.

Компания «Росатом» является одним из вендоров (компания-поставщик. — NEWS.ru). Помимо Росатома в шорт-листе также есть французская EDF, а также компании из Кореи и КНР. Также мы дополнительно рассматриваем предложения двух американских компаний: General Electric и NuScale, то есть изучаем технологию установки новых модульных реакторов. Как я уже ранее говорил, решение будет приниматься после проведения референдума, — сказал Алмасадам Саткалиев, — сказал он.

В списке фигурируют также корейская компания KHNP, китайская CNNC и французская Eléctricité de France (EDF). Казахстанские власти заявляли, что в возведении АЭС будут принимать участие представители нескольких зарубежных стран.

Вопрос о строительстве станции затронул в начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и предложил провести общенациональный референдум, дата которого пока не назначена. В то же время сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в октябре уже одобрили площадку для будущей АЭС на юге республики на территории села Улькен.