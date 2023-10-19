Названы альтернативы Казахстану по поставкам военных товаров для России Военэксперт Баранец: КНДР, Белоруссия и Иран помогут России с военными товарами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не пострадает от запрета Казахстана на экспорт военных товаров, с этим вопросом могут помочь КНДР, Белоруссия и Иран, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он напомнил, что Москва неоднократно помогала Минску и Тегерану с поставками вооружения и боеприпасов.

От этой выходки Казахстана мы не пострадаем. У нас есть КНДР, Белоруссия, которая тоже поделится, мы же с ними делимся, Иран поделится, — считает Баранец.

Ранее Казахстан полностью ограничил экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций. По словам вице-министра торговли и интеграции республики Кайрата Торебаева, речь как о казахстанской, так и о продукции иностранных производителей, предназначенной для военных целей.

Баранец считает, что на фоне ограничения экспорта России необходимо пересмотреть сотрудничество с Казахстаном в рамках ОДКБ. По его словам, Астана проявляет недружественную позицию по отношению к Москве, при этом продолжая называть ее другом в публичных заявлениях. Вместе с тем военный эксперт отметил, что Казахстан мог бы помочь России, поставив ей боеприпасы и артиллерийские снаряды.