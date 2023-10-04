Раскрыто местоположение Шахраманяна, называющего себя президентом НКР ТАСС: называющий себя лидером непризнанной НКР Шахраманян находится в Армении

Фото: nankr.am

Самвел Шахраманян

Называющий себя президентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян уже находится на территории Армении, азербайджанские силовики его не задерживали, передает ТАСС со ссылкой на источник, приближенный к политику. Официальные лица Азербайджана и Армении эту информацию не подтверждали.

Самвел Шахраманян уже в Армении, он не задержан, — сказал собеседник агентства.

28 сентября стало известно, что Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 года. Согласно документу, все госучреждения и подведомственные организации распускаются. С момента вступления в силу указа население должно самостоятельно определиться с вопросом дальнейшего проживания в регионе и ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными властями Азербайджана, указано в документе.

3 октября сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана задержали Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, называвших себя руководителями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Также был взят под стражу Давид Ишханян, именовавший себя спикером парламента региона.

28 сентября суд в Азербайджане избрал в отношении Рубена Варданяна, называвшего себя главой кабмина непризнанной республики, меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. До этого ему было предъявлено обвинение в финансировании терроризма.