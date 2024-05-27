Названо число задержанных протестующих в Армении МВД Армении: полиция республики задержала 196 участников акции неповиновения

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По состоянию на 09:10 мск полиция Армении задержала 196 протестующих, которые блокировали улицы и магистрали по всей стране в рамках акции гражданского неповиновения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики. Ранее говорилось о 137 задержанных, среди которых числится член оппозиционной партии «Армения» Ашот Симонян.

Все задержанные игнорировали законные требования полиции, — рассказали в ведомстве.

Участники акции протеста требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По данным местных Telegram-каналов оппозиции, дороги по всей стране остаются заблокированными.

Протесты в Армении начались 9 мая. Тогда лидер оппозиционного движения архиепископ Баграт Галстанян заявил, что правительство во главе с Пашиняном доказало свою неэффективность в управлении страной. Позже стало известно о 113 задержанных участниках акции в Ереване против премьера.

По данным пресс-службы МВД республики, протестующих доставили в отделения полиции. Также в ходе митинга силовики применили силу как в отношении участников акции, так и журналистов. В частности телесные повреждения получил оператор портала ABC Media.