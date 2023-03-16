Уехавшие в Армению россияне «подняли» экономику страны Глава Минфина Армении: россияне обеспечили почти половину экономического роста страны

Фото: Ольга Смольская/РИА Новости

Массовый приток граждан России позволил Армении поднять экономику страны, обеспечив рост в 12,6%, заявил изданию Sputnik Армения министр экономики страны Ваган Керобян. По его словам, за 2022 год в Армению приехали и остались там около 110 тысяч россиян.

Сложившаяся ситуация создала благоприятные условия для нашего экономического роста, который обусловлен как притоком людей и финансовых средств, так и дополнительными возможностями для наших хозяйствующих субъектов,— сказал Ованнисян.

Министр финансов также представил официальную статистику, согласно которой в 2022 году из РФ в Армению прибыли 790 тысяч человек, в то время как в 2021 году этот показатель составлял 351 тысячу, или в 2,3 раза меньше. Денежные переводы в Армению в 2022 году составили $5,2 млрд. против $2,1 млрд. в 2021 году. При этом $3,6 млрд. из $5,2 млрд были переведены в Армению из РФ.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что экономический рост в стране по итогам 2022 года составил 12,5%, во многом это заслуга эмигрантов из России. По его словам, армяне рады присутствию россиян, поскольку они положительно влияют на экономическую активность в республике. По мнению премьер-министра Армении, большинство уехавших россиян сделали это из-за невозможности получить зарплату на территории своей страны.