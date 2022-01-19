Названо число россиян в белорусских тюрьмах и СИЗО

В белорусских тюрьмах по данным на 1 июля 2021 года отбывают наказание 346 россиян, ещё 109 находятся под арестом, всего насчитывается 455 человек, сообщает РБК со ссылкой на данные посольства РФ в Минске. Ещё трое россиян ждут приговоров суда.

В правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» рассказали, что преследование как минимум 11 россиян связано с массовыми протестами, охватившими Белоруссию в августе 2020 года.

Семеро из них уже получили приговоры и отбывают наказание в белорусских колониях, — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё трое россиян ждут приговоров суда. Под домашним арестом остаётся 23-летняя Софья Сапега, девушка бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича. Следственный комитет Белоруссии предъявил ей обвинение в том числе по статье о разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии). Сапеге грозит шесть лет тюрьмы (минимальный срок по этой статье с учётом заключённого ею досудебного соглашения со следствием).

Ранее новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что возглавляемое им диппредставительство окажет поддержку Сапеге и Егору Дудникову, которого минский суд приговорил к 11 годам лишения свободы за разжигание вражды или розни. Он подчеркнул, что есть единый подход ко всем российским гражданам.