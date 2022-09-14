Названо число погибших в перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана «Sputnik Таджикистан»: в перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана один человек погиб и двое ранены

Фото: vk.com/kyrgyz_army

Один таджикский пограничник убит и двое ранены в результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана, передает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на источники. Уточняется, что все трое были доставлены в центральную больницу Исфары, однако одного из них спасти не удалось. Остальные военнослужащие находятся в реанимации.

Пострадавшие доставлены в отделение интенсивной терапии. Сейчас они находятся под наблюдением врачей, — сообщил источник.

О пострадавших с киргизской стороны не сообщается.

В Государственном комитете национальной безопасности Таджикистана сообщили, что киргизские пограничники первыми открыли огонь и произвели четыре выстрела из миномета в сторону таджикской заставы.

По данным погранслужбы киргизского Госкомитета национальной безопасности, перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух государств 14 сентября около 07:15 по местному времени. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в местности Булак-Башы Баткентского района Баткенской области Киргизии.