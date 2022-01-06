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Названо число погибших силовиков при столкновениях в Алма-Ате

Жертвами столкновений в Алма-Ате стали 12 сотрудников правоохранительных органов
11:43, 06 января 2022
Названо число погибших силовиков при столкновениях в Алма-Ате
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В ходе столкновений в Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, ещё 353 ранены, передаёт Sputnik Казахстан со ссылкой на комендатуру. Также было найдено обезглавленное тело, в настоящее время выясняется принадлежность погибшего к силовым структурам.

Двенадцать сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе столкновений в Алматы. 353 сотрудника получили ранения,говоритсяв сообщении.

Ранее в Минздраве Казахстана сообщили, что в результате массовых беспорядков в различных регионах республики пострадали более тысячи человек. Из них 400 человек были госпитализированы, в реанимации находятся 62 пациента.

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