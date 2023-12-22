Названа страна с самым высоким процентом заболеваемости корью Самый высокий процент заражений корью выявлен в Казахстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казахстан сегодня занимает первое место в мире по количеству случаев заболевания корью в процентном отношении к числу населения, сообщает EADaily со ссылкой на данные UNICEF. Уточняется, что на каждые 100 тысяч жителей республики приходится в среднем 69 случаев кори.

Как пишет издание, на втором месте рейтинга находится Киргизия, где процент заражений в 3,5 раза ниже. Третье место принадлежит Румынии, в этой стране официально объявлена эпидемия кори.

Распространение кори выросло в странах Центральной Азии в ноябре, напоминает издание. В Казахстане выявлено более 20 тысяч случаев болезни. Одной из основных причин вспышки кори медики считают отказ от вакцинации, который приводит к снижению уровня коллективного иммунитета.

Как подчеркивают медики, эффективного метода лечения кори не существует, единственной защитой от болезни является вакцинация. По информации Минздрава Казахстана, прививки от кори сделали 608 тысяч граждан республики.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что в первые три дня симптомы кори, ОРВИ, коронавируса и коклюша одинаковы. При всех этих заболеваниях важно добиться нормализации температуры, подчеркнул специалист.