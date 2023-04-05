Названа страна СНГ, не подписавшая Римский статут МУС Замглавы МИД Казахстана заявил, что страна не подписывала Римский статут МУС

Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Астана, Казахстан

Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), поэтому действие данного документа на республику не распространяется, сказал в разговоре с РИА Новости замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев. Он уточнил, что в связи с этим Астана не видит препятствий для организаций визитов российского руководства, в том числе на высшем уровне.

На нас действие Римского статута не распространяется, поэтому нет <...> призывов к действиям, — сказал Конуспаев.

17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Основанием для возбуждения дела послужили сведения о «незаконном перемещении детей» с Украины в Россию.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что арест Путина по ордеру МУС будет равносилен объявлению войны. По его словам, западные лидеры должны понимать последствия такого шага.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильных комитетах нижней палаты готовят поправки, которые запретят деятельность МУС в России. Володин уже провел совещание по подготовке соответствующих изменений в законодательство.