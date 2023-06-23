Названа самая дружелюбная к релокантам из России страна бывшего СССР РБК: жители Таджикистана больше всего готовы помогать релокантам из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Таджикистан оказался наиболее отзывчивой и гостеприимной страной для людей, переезжающих туда из других мест, пишет РБК со ссылкой на исследование Центра социального проектирования «Платформа» и исследовательской компанией «ОнИн». Более половины опрошенных высказались в пользу предоставления поддержки мигрантам в адаптации к культуре, изучении языка и поиске законной работы.

Среди респондентов из Таджикистана 66% заявили о своей готовности оказывать такую помощь. Кроме того, 55% опрошенных в стране выразили положительное отношение к приезду высококвалифицированных специалистов, видя в этом возможности для роста спроса на услуги и увеличения заработных возможностей для местного населения. В Кыргызстане эту позицию разделяют 42% опрошенных, а в Узбекистане — 46%.

Тем не менее более половины респондентов из Казахстана и Беларуси считают, что переселенцы не окажут существенного влияния на их повседневную жизнь.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, регулирующий порядок уплаты НДФЛ гражданами, которые более полугода работают на российские компании из-за рубежа. Налог будет взиматься по стандартным ставкам — 13–15%. Это касается как тех людей, которые утратили отечественное налоговое резидентство, но остаются штатными «дистанционными» сотрудниками, так и фрилансеров, выполняющих заказы для российских работодателей.