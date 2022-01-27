Названа причина срыва переговоров между киргизской и таджикской стороной
Погранслужба Киргизии: переговоры сорвались из-за перестрелок на границе с Таджикистаном
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
21:51, 27 января 2022
Фото: Игорь Егоров/РИА Новости
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Запланированные на вечер 27 января переговоры представителей Киргизии и Таджикистана не состоялись из-за возобновления огня на границе, сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передаёт ТАСС. Стороны собирались обсудить прекращение вооружённого конфликта.
Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Киргизской Республики в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договорённости о прекращении огня и продолжила обстрел позиций киргизских военнослужащих, — говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь между военнослужащими двух стран прекращался лишь на 10 минут.
В то же время таджикское агентство «Ховар» сообщает, что Киргизия открыла огонь по позициям Таджикистана после того, как её представитель не явился на встречу.
В госкомитете нацбезопасности Таджикистана заявили, что Киргизия продолжает обстрелы в направлении Таджикистана. Военные отмечают передислокацию подразделений и техники в приграничные районы Баткенской области. В ГКНБ также заявили, что зафиксированы полёты беспилотников Киргизии.
В свою очередь в погранслужбе Киргизии заявили о стягивании Таджикистаном в зону конфликта тяжёлой техники и личного состава. Также отмечается, что с таджикской стороны продолжаются обстрелы позиций киргизских военнослужащих.
По данным Sputnik Таджикистан, поводом для инцидента послужило забрасывание камнями автомобилей граждан Таджикистана с киргизской стороны. В результате этого пострадали несколько человек. Силовики с обеих сторон начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.
По данным киргизской стороны, вечером 27 января пограничники Таджикистана «в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен — Исфана в местности Терт-Кече Баткенского района». До этого обстановка на границе характеризовалась как напряжённая, однако о боевых действиях не сообщалось.