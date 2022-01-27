Названа причина срыва переговоров между киргизской и таджикской стороной

Запланированные на вечер 27 января переговоры представителей Киргизии и Таджикистана не состоялись из-за возобновления огня на границе, сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передаёт ТАСС. Стороны собирались обсудить прекращение вооружённого конфликта.

Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Киргизской Республики в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договорённости о прекращении огня и продолжила обстрел позиций киргизских военнослужащих, — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь между военнослужащими двух стран прекращался лишь на 10 минут.

В то же время таджикское агентство «Ховар» сообщает , что Киргизия открыла огонь по позициям Таджикистана после того, как её представитель не явился на встречу.

В госкомитете нацбезопасности Таджикистана заявили , что Киргизия продолжает обстрелы в направлении Таджикистана. Военные отмечают передислокацию подразделений и техники в приграничные районы Баткенской области. В ГКНБ также заявили, что зафиксированы полёты беспилотников Киргизии.

В свою очередь в погранслужбе Киргизии заявили о стягивании Таджикистаном в зону конфликта тяжёлой техники и личного состава. Также отмечается, что с таджикской стороны продолжаются обстрелы позиций киргизских военнослужащих.

По данным Sputnik Таджикистан, поводом для инцидента послужило забрасывание камнями автомобилей граждан Таджикистана с киргизской стороны. В результате этого пострадали несколько человек. Силовики с обеих сторон начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.