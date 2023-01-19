Названа причина пожара в казарме, где погибли армянские военнослужащие Причиной пожара в казарме в Армении названо нарушение техники безопасности при ее отоплении

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Причиной пожара в казарме инженерно-снайперской роты ВС Армении, при котором погибло 15 военнослужащих, стало нарушение техники безопасности при отоплении помещения казармы и использование запрещенного бензина, передает «Sputnik Армения». В связи с этим президент Армении Ваагн Хачатурян уволил командующего вторым армейским корпусом Ваграма Григоряна и ряд других офицеров м чиновников.

В отставку также отправлены: начальник штаба второго армейского корпуса, замкомандира, полковник Мигран Махсудян; замкомандира корпуса по тылу полковник Шираз Хачатрян; амкомандира корпуса по линии боевой службы полковник Артур Оганян; замкомандира корпуса, начальник штаба бригады подполковник Рудик Акопян; замкомандира бригады по тыловому обеспечению подполковник Гор Ахекян; начальник инженерной службы бригады капитан Тигран Казарян; командир инженерно-саперной роты капитан Гор Саркисян.

Сигнал о нем поступил в 01:15, на место отправились три пожарных расчета. Огонь удалось потушить в 06:33. Полностью выгорело строение площадью 104 кв.м., — говорится в сообщении.

Глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил обращения с опасными веществами, которое привело к гибели людей.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в Подмосковье неизвестный попытался устроить пожар в воинской части, бросив на территорию несколько «коктейлей Молотова». По данным авторов, возгорание было быстро потушено, никто не пострадал. В публикации говорится, что инцидент произошел в деревне Зюзино (Раменский городской округ).