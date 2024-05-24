Названа причина, почему Армения отдала Азербайджану четыре села Политолог Марков: Армения под давлением вернула Азербайджану четыре села

Ереван вернул Баку четыре села, которые во времена СССР входили в состав Азербайджанской Республики, но затем, в 90-е годы, перешили под контроль армянской стороны, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, с Карабахом произошла аналогичная ситуация, а передача этих земель поможет заключению мирного соглашения между соседними странами.

Армения вернула Азербайджану четыре села. Эти села в СССР входили в Азербайджан и были захвачены Арменией в 90-е годы. Как и Карабах. Карабах Азербайджан взял с боем. Четыре села Армения отдала миром. Но не добровольно, а под угрозой что Азербайджан возьмет эти села, как и Карабах, силой, — пояснил он.

Ранее МИД Армении сообщил о разногласиях между Ереваном и Баку по тексту мирного договора. Замминистра армянского внешнеполитического ведомства Ваан Костанян от лица республики выразил надежду, что сторонам удастся прийти к общему мнению в данном вопросе, консультации по теме не прекращаются.

До этого спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Армения заинтересована в переговорах с Азербайджаном. По его словам, диалог Еревана и Баку в рамках переговоров по мирному соглашению продолжается.