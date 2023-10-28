Названа предварительная причина ЧП на шахте в Казахстане Аким Карагандинской области: взрыв метана стал причиной ЧП в шахте

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Возгорание метано-воздушной смеси и последовавший ее взрыв является предварительной причиной ЧП на шахте имени Костенко компании «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области, сообщил на брифинге аким (губернатор) Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, в результате этого происшествия погибли 33 человека, 13 горняков числятся без вести пропавшими.

Предварительная версия говорит о том, что на лаве (шахты. — NEWS.ru) произошло возгорание. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. Все пострадавшие находятся под медицинским наблюдением, — заявил он.

Взрыв на шахте произошел в ночь на 28 октября. Сообщалось, что причиной трагедии стал взрыв газометана. К месту происшествия приехали глава администрации региона, руководство компании и первый зампрокурора республики. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по факту аварии на шахте в Караганде. На месте ЧП работает оперативный штаб.

Тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур в воскресенье, 29 октября. Глава республики встретился с родственниками погибших и пообещал помощь в расследовании всех обстоятельств случившегося.