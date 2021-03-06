Названа главная ошибка в плане Украины по выходу России из Донбасса

https://static.news.ru/photo/0fd3ab6c-3bce-11ea-af45-fa163e074e61_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Украина сильно ошибается, думая, что экономическое давление Запада прогнёт Россиию и она сама сдадст Донбасс. В ближайшие 5-7 лет Киеву не стоит ждать завершения войны в регионе.

Такое мнение высказал украинский журналист и писатель Станислав Асеев 24 каналу . По его словам, Москва не думает экономическими категориями, а рассуждает с точки зрения истории. Тем не менее, Асеев считает, что очень мощные санкции со стороны США могут заставить Кремль отказаться от участия в конфликте на востоке Украины.

Путин – это человек, который считает себя "собирателем русских земель", и он просто так от этой идеи не отойдёт, - добавил журналист.

Он советует посмотреть на ситуацию с Приднестровьем и другими регионами, где происходили события по подобному сценарию: там это затянулось на десятилетия, хотя война уже давно закончилась.

Ранее NEWS.ru писал, что глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил российской стороне «серьёзными шагами», если Москва не признает себя стороной конфликта на востоке Украины.