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Названа главная ошибка в плане Украины по выходу России из Донбасса

00:53, 07 марта 2021
Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Украина сильно ошибается, думая, что экономическое давление Запада прогнёт Россиию и она сама сдадст Донбасс. В ближайшие 5-7 лет Киеву не стоит ждать завершения войны в регионе.

Такое мнение высказал украинский журналист и писатель Станислав Асеев 24 каналу. По его словам, Москва не думает экономическими категориями, а рассуждает с точки зрения истории. Тем не менее, Асеев считает, что очень мощные санкции со стороны США могут заставить Кремль отказаться от участия в конфликте на востоке Украины.

Путин – это человек, который считает себя "собирателем русских земель", и он просто так от этой идеи не отойдёт, - добавил журналист.

Он советует посмотреть на ситуацию с Приднестровьем и другими регионами, где происходили события по подобному сценарию: там это затянулось на десятилетия, хотя война уже давно закончилась.

Ранее NEWS.ru писал, что глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил российской стороне «серьёзными шагами», если Москва не признает себя стороной конфликта на востоке Украины.

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