Названа главная ошибка в плане Украины по выходу России из Донбасса

Украина сильно ошибается, думая, что экономическое давление Запада прогнёт Россиию и она сама сдадст Донбасс. В ближайшие 5-7 лет Киеву не стоит ждать завершения войны в регионе.
Такое мнение высказал украинский журналист и писатель Станислав Асеев
Путин – это человек, который считает себя "собирателем русских земель", и он просто так от этой идеи не отойдёт, - добавил журналист.
Он советует посмотреть на ситуацию с Приднестровьем и другими регионами, где происходили события по подобному сценарию: там это затянулось на десятилетия, хотя война уже давно закончилась.
Ранее NEWS.ru писал, что глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил российской стороне «серьёзными шагами», если Москва не признает себя стороной конфликта на востоке Украины.