Названа дата возвращения в эфир радио Sputnik Армения Sputnik Армения: возвращение радио в эфир состоится 25 января

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Комиссия по телевидению и радио приняла решение о возобновлении деятельности компании «Тоспа», которая ретранслирует радио Sputnik Армения. Согласно сообщению на сайте радиостанции, комиссия посчитала удовлетворенными необходимые требования, выход в эфир состоится 25 января.

Мы считали, что минимальные требования для возобновления вещания выполнены <...> Есть сожаление с российской стороны, есть осуждение со стороны «Тоспы», — заявил глава комиссии Тигран Акопян.

Акопян добавил, что высоко оценил визит российской делегации и проведенные обсуждения. При этом он подчеркнул, что в случае несоблюдения требований лицензия будет отозвана, а «Топса» лишится возможности вещания в Армении. Кроме того, регулятор направил письменное предупреждение компании «Радио PRO», ретранслировавшей радио Sputnik в Гюмри с нарушением собственной сетки вещания по стране.

20 декабря комиссия по телевидению и радио Армении отозвала на 30 дней лицензию у радиостанции «Тоспа». В рамках еще одного заключения «Тоспа» получила штраф на сумму в 500 тысяч драмов — около $1200. Решение было принято в связи с вышедшей в эфир 17 ноября передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном», автор и ведущий которой, как заявили в комиссии, иронично и в уничижительной форме высказался об Армении.