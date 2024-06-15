Названа дата следующего заседания глав МИД стран ОДКБ МИД Кахахстана: заседание министров иностранных дел стран ОДКБ пройдет 21 июня

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Министры иностранных дел государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности проведут 21 июня заседание в Алма-Ате, сообщила пресс-служба МИД Казахстана. Председательствовать на встрече будет глава казахстанского внешнеполитического ведомства Мурат Нуртлеу, передает ТАСС.

В ходе заседания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов Казахстана в период председательства в ОДКБ, — говорится в публикации.

Ожидается, что по итогам заседания сторонами будут подписаны соглашения, направленные на совершенствование деятельности организации. При этом не уточняется, примет ли в мероприятии представитель Армении.

Ранее в ОДКБ на фоне заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о выходе Еревана из организации заявили, что Армения пока остается полноправным членом блока. Там сослались на заявление МИД республики о том, что страна пока не выходит из объединения.

В свою очередь глава МИД Армении Арарат Мирзоян уточнил, что Пашинян не заявлял о выходе страны из ОДКБ. По его словам, глава правительства сообщил о планах властей определиться со сроками выхода из организации, отметив, что Ереван «назад уже не вернется».