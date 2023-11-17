Названа дата присоединения Армении к МУС Армения станет полноправной участницей МУС с 1 февраля 2024 года

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Армения официально передала документы, подтверждающие ратификацию Римского статута, говорится в заявлении Международного уголовного суда (МУС). Ереван станет полноправным членом международного органа уголовной юстиции, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина, 1 февраля 2024 года.

14 ноября 2023 года Республика Армения официально передала на хранение ратификационную грамоту Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Статут вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года. Армения станет 124-м государством-участником, присоединившимся к Статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы, присоединившимся к нему, — отметили в суде.

В сообщении отмечается, что Ереван передал документы, подтверждающие, что «задним числом принимает юрисдикцию суда с 10 мая 2021 года». Руководство страны обязалось «сотрудничать с судом в полном объеме и без промедления».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ратифицировал Римский статут МУС, осознав невозможность ОДКБ обеспечить безопасность страны. Он назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит республика, и заявил, что деятельность российских миротворцев в Карабахе «вызывает вопросы».

В начале октября стало известно о том, что парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» бойкотировали заседание, назвав процедуру нецелесообразной.