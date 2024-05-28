Назван вероятный страх Блинкена, заставивший его посетить Молдавию Сенатор Епифанова: Блинкен посетит Молдавию из-за страха за проигрыш Санду

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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Молдавию из-за страха, что президент страны Майя Санду может проиграть выборы главы государства, считает сенатор Ольга Епифанова. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что, если бы выборы прошли в ближайшее время, действующий молдавский лидер набрала бы только 18% голосов.

Блинкен посетит Молдавию в том числе, чтобы оказать политическую поддержку действующему прозападному президенту Майе Санду, которая может проиграть предстоящие выборы. Даже по подсчетам провластных социологов, Санду получила бы всего 18% голосов, если бы выборы прошли в ближайшее время, — пояснила сенатор.

По ее мнению, падение популярности Санду связано со стремительной милитаризацией, постоянными учениями НАТО в республике, напряженными отношениями с Приднестровьем и Гагаузией, а также осквернением памятников героям ВОВ. Как отметила Епифанова, сценарий схож с украинским.

Ни для кого не секрет, что США являются основным бенефициаром конфликтов в Европе. Для них очень важно, чтобы в Молдавии не поменялась власть и чтобы в республике проводилась такая же политика, как сейчас. Их это очень устраивает, — заключила сенатор.

Ранее стало известно, что оппозиционный молдавский политик и бизнесмен Илан Шор, недавно получивший паспорт гражданина РФ, намерен занять пост премьер-министра Молдавии после парламентских выборов осенью 2024 года. По его словам, созданный им блок «Победа», съезд которого недавно прошел в Москве, пользуется поддержкой населения.