Назван срок избавления Грузии от президента-«иноагента» Капанадзе: Зурабишвили будет занимать пост президента Грузии около полугода

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Саломе Зурабишвили

Сторонникам суверенитета Грузии придется терпеть Саломе Зурабишвили на посту президента страны еще примерно полгода, заявил NEWS.ru политолог Васо Капанадзе. Он напомнил, что недавно в республике предпринималась попытка импичмента, однако она не увенчалась успехом. Так он прокомментировал слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о предательстве Зурабишвили.

Попытка импичмента была не так давно, но тогда депутаты от правящей партии не смогли собрать достаточное количества голосов. Видимо, сторонникам суверенитета Грузии придется терпеть ее на этом посту еще примерно полгода, — заявил Капанадзе.

Он пояснил, что предательство Зурабишвили, о котором говорит премьер, заключается в том, что она — агент иностранного влияния. Кроме того, президент выступает против курса суверенного развития страны, подчеркнул политолог.

Ранее Кобахидзе поздравил жителей Грузии с Днем независимости, который отмечается в республике 26 мая. По его словам, страна с 1991 года идет «путем Моисея», который ведет ее к «земле обетованной». Этой целью, как отметил глава правительства, является возвращение Абхазии и Южной Осетии под контроль Тбилиси и «полноправное членство в европейской семье народов» к 2030 году. Кобахидзе добавил, что в 2020-х годах Грузия пережила особенно много покушений на свой суверенитет — которому теперь угрожает президент страны.