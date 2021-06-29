Назван основной кандидат на пост главы МИД Армении

Армянские власти начали активный поиск кандидатур на пост главы МИД страны и его заместителей. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на местные СМИ.

Основным претендентом считается исполняющий обязанности вице-премьера Мгер Григорян. У политика есть опыт, и его кандидатура устраивает Россию.

В настоящее время выбор остановился на и. о. вице-премьера Мгере Григоряне, — говорится в сообщении.

Сам политик отказался от комментариев.

Напомним, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян ушёл в отставку в мае. Чиновник принял такое решение из-за документа о делимитации границы с Азербайджаном, о котором его заранее не предупредили.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июля. На них победила партия «Гражданский договор» и. о. премьер-министра страны Никола Пашиняна (53,91%). Блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна получил 21,9% голосов. На третьем месте расположился блок «Честь имею» ещё одного бывшего главы государства Сержа Саргсяна.

Президент России Владимир Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах. Он пожелал ему успехов в процессе формирования нового правительства. Также политики обсудили ситуацию в Карабахе и отметили важность реализации трёхсторонних договорённостей.