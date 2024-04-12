Назван новый союзник России в космосе Лукашенко: Белоруссия готова участвовать в создании космической станции России

Фото: Kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле с лидером России Владимиром Путиным, космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской заявил, что страна готова принять участие в создании космической станции РФ, сообщает ТАСС. Белорусский лидер отметил, что у России есть ракеты для доставки грузов на орбиту, а республика готова помочь с техническим оснащением.

Своя будет космическая станция, «Ангара» все-таки затащит туда это оборудование. Готовы вместе приложиться, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать, — заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер также напомнил, что сегодня республика усиленно работает над космическими программами, участие в которых принимает Россия. По мнению Лукашенко, два государства не только продолжат совместное движение в этом направлении, но и расширят сотрудничество. Он также подчеркнул, что республика готова производить оптику для двусторонних космических проектов.

Спутниковые программы мы делаем вместе, мы с советских времен сохранили заводы по производству спутников. Вместе с россиянами работаем. Сейчас пилотируемые полеты. Я говорил Владимиру Владимировичу, что мы и дальше будем вместе работать, — отметил президент Белоруссии.

На встрече политики обсудили не только перспективы в космической отрасли, но и более земные темы. Так, Владимир Путин прервался на поздравление с золотой свадьбой ямальского оленевода Енксю Пяка. Александр Лукашенко также присоединился к пожеланиям.