«Она не в себе»: слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о Путине

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Анналена Бербок

Пользователи Twitter раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за слова о том, что президент России Владимир Путин хочет сломить украинцев. Юзеры считают, что глава внешнеполитического ведомства республики должна заниматься проблемами своей страны, а не лезть в чужое дело.

Я бы хотел, чтобы граждане Германии помогли министру иностранных дел Бербок думать в первую очередь о своей стране и принимать обдуманные решения. Складывается ощущение, что она все время думает о Путине, — написал один из комментаторов.

Другой пользователь упрекнул Бербок в лицемерии. Он считает, что вместо призывов поскорее сесть за стол переговоров Германия направляет деньги ВСУ, чтобы «сильнее затянуть конфликт».

Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее? — поинтересовался еще один комментатор.

Ранее читатели немецкого издания Focus Online подвергли критике умственные способности канцлера ФРГ Олафа Шольца после его высказываний о России. Поводом для дискуссии послужила статья обозревателя Ульриха Райца, где тот сравнил взгляды Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона на дальнейшие отношения с Россией и урегулирование ситуации на Украине. Свое отношение к фигуре канцлера пользователи выразили в комментариях к материалу.