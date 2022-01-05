Назначен новый посол Армении в России

Президент Армении Армен Саркисян назначил бывшего министра обороны Вагаршака Арутюняна послом в России, завили в пресс-службе армянского лидера. Вардан Тоганян отозван с поста главы армянской дипмиссии в Москве. Он занимал эту должность с 2017 года.

Взяв за основу предложение премьер-министра, согласно статье Конституции и закону Армении о Дипломатической службе, назначить послом Армении в РФ Вагаршака Арутюняна, — отмечается в указе, текст которого опубликован на сайте главы государства.

В августе 2020-го Арутюнян был назначен главным советником премьер-министра Никола Пашиняна. В ноябре того же года он занял пост главы Минобороны. Это должность Арутюнян покинул в июле 2021 года. Затем он занимался политической деятельностью.

В сентябре прошлого года стало известно, что армянский суд общей юрисдикции районов Кентрон и Норк-Мараш принял решение об аресте бывшего министра обороны страны Давида Тонояна.

Следственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении обвинил Тонояна в хищении денежных средств в особо крупных размерах. По версии следствия, он украл порядка 2,3 млрд драмов (около $4,7 млн).

Уголовное дело было возбуждено в связи с многочисленными нарушениями и превышением должностных полномочий при закупке необходимых боеприпасов для нужд ВС республики.

Тоноян подал в отставку 20 ноября 2020-го. Руководство Вооружённых сил Армении подвергалось критике гражданами из-за результата боевых действий в Карабахе. Отставка Тонояна была частью перестановок в правительстве, которые анонсировал Пашинян.