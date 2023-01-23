Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце

Фото: kremlin.ru

Нурсултан Назарбаев

Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выписали из национального научного кардиологического центра в Астане после операции на сердце, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах столицы республики. Известный казахстанский кардиохирург Юрий Пя, под руководством которого проводилась операция, в тот же день заявил журналистам, что она была плановой.

Пациента выписали, — сказал источник.

20 января пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что политик перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. По его словам, операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре. Ранее о госпитализации бывшего главы Казахстана заявил экс-директор госканала «Хабар 24» Александр Аксютиц. Тогда сообщалось, что Назарбаеву проводят комплексное обследование сердца.

До этого бывший глава Казахстана был лишен всех государственных наград. 12 января Конституционный суд Казахстана принял постановление, согласно которому закон об особом статусе, пожизненных гарантиях и привилегиях Назарбаева признан утратившим свою силу. Лишение Назарбаева статуса предусматривалось поправками к конституции страны, которые вступили в силу в июне 2022 года.