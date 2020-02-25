https://static.news.ru/photo/c33ef9f4-57d0-11ea-81d7-fa163e074e61_660.jpg Нурсултан Назарбаев Фото: kremlin.ru

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС в ходе встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем.

Назарбаев отметил активный интерес ряда стран к ЕАЭС и заявил, что в будущем предстоит большая работа, в том числе, по развитию интеграции с ЕС. Также являясь почётным председателем союза, он готов оказывать ему всестороннюю поддержку в решении вопросов его укрепления, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсалтан попросил политического убежища у британских властей из-за давления со стороны членов семьи. В частности, матери Дариги Назарбаевой, которая возглавляет сенат республики. Он также заявил, что заявил, что ему известно о масштабной коррупции, связанной с продажей казахстанского газа «Газпрому».