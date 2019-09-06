https://static.news.ru/photo/2fad5350-d1a4-11e9-bd31-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как сообщается на официальном сайте главы РФ, стороны обсудили российско-казахстанское стратегическое партнёрство и международную проблематику, а после продолжили общение за рабочим обедом.

Путин поблагодарил Назарбаева за визит в праздничный для Москвы день. Российский президент отметил достигнутые за время президентства экс-главы Казахстана успехи в развитии сотрудничества двух стран.

Мы всегда рады вас видеть, и мне приятно, что продолжаются наши личные контакты, — признался Владимир Путин.

Завершая общение, Назарбаев отметил работоспособность российского президента.

Наблюдаю, как вы интенсивно работаете, Владимир Владимирович, очень сильно. Вчера Владивосток, сегодня здесь, завтра там. Зарубежные поездки, переговоры — очень огромная нагрузка, поэтому вам нужно крепкое здоровье. Я его вам желаю от всей души, — заключил бывший глава Казахстана.

Как ранее написал News.ru, президент России Владимир Путин выступил с речью на Дне города Москвы на ВДНХ.