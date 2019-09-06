Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Как сообщается на официальном
Путин поблагодарил Назарбаева за визит в праздничный для Москвы день. Российский президент отметил достигнутые за время президентства экс-главы Казахстана успехи в развитии сотрудничества двух стран.
Мы всегда рады вас видеть, и мне приятно, что продолжаются наши личные контакты, — признался Владимир Путин.
Завершая общение, Назарбаев отметил работоспособность российского президента.
Наблюдаю, как вы интенсивно работаете, Владимир Владимирович, очень сильно. Вчера Владивосток, сегодня здесь, завтра там. Зарубежные поездки, переговоры — очень огромная нагрузка, поэтому вам нужно крепкое здоровье. Я его вам желаю от всей души, — заключил бывший глава Казахстана.
Как ранее написал News.ru, президент России Владимир Путин выступил с речью на Дне города Москвы на ВДНХ.